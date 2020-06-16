Kenevir yetiştirmek için kurdukları düzenek pes dedirtti
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Kenevir yetiştirmek için kurdukları düzenek pes dedirtti

Kenevir yetiştirmek için kurdukları düzenek pes dedirtti Evin içine çadır kurup vantilatörle sistem kurup kenevir yetiştirdiler Evlerinin içine çadır kurup özel düzenek döşeyerek kenevir yetiştiren şahıslara jandarma operasyonu Denizli'de evlerinin bir odasına kurdukları çadırın...

16.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:55

Kenevir yetiştirmek için kurdukları düzenek pes dedirtti

Evin içine çadır kurup vantilatörle sistem kurup kenevir yetiştirdiler

Evlerinin içine çadır kurup özel düzenek döşeyerek kenevir yetiştiren şahıslara jandarma operasyonu

DENİZLİ - Denizli'de evlerinin bir odasına kurdukları çadırın içerisine vantilatör ve ısıtma sistemi döşeyerek kenevir yetiştiren 2 şahıs jandarma operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre operasyon, Pamukkale ilçesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapıldı. Yetiştirdikleri keneviri esrara dönüştürerek sattıkları belirlenen 2 şahsı jandarma takibe aldı. Ardından şüphelilerin evine baskın düzenleyen ekipler girdikleri evde akıllara durgunluk veren manzara ile karşılaştı. Şüpheli E.Y. ile Özbekistan asıllı B.Z.'nin evin içerisine bir çadır kurdukları ve çadırın içerisine de vantilatör ile birlikte ısıtma sistemi döşeyerek kenevir yetiştirdikleri belirlendi. Görüntü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen jandarma ekipleri ardından şüpheli 2 şahsı gözaltına aldı.

Operasyonda 240 gram esrar, 16 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kenevir yetiştirmek için kurdukları düzenek pes dedirtti

Kaynak: İHA

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