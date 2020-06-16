Kenevir yetiştirmek için kurdukları düzenek pes dedirtti
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Kenevir yetiştirmek için kurdukları düzenek pes dedirtti

Denizli'de evlerinin bir odasına kurdukları çadırın içerisine vantilatör ve ısıtma sistemi döşeyerek kenevir yetiştiren 2 şahıs jandarma operasyonu ile yakalandı.

Kenevir yetiştirmek için kurdukları düzenek pes dedirtti
16.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:51

Denizli'de evlerinin bir odasına kurdukları çadırın içerisine vantilatör ve ısıtma sistemi döşeyerek kenevir yetiştiren 2 şahıs jandarma operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre operasyon, Pamukkale ilçesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapıldı. Yetiştirdikleri keneviri esrara dönüştürerek sattıkları belirlenen 2 şahsı jandarma takibe aldı. Ardından şüphelilerin evine baskın düzenleyen ekipler girdikleri evde akıllara durgunluk veren manzara ile karşılaştı. Şüpheli E.Y. ile Özbekistan asıllı B.Z.'nin evin içerisine bir çadır kurdukları ve çadırın içerisine de vantilatör ile birlikte ısıtma sistemi döşeyerek kenevir yetiştirdikleri belirlendi. Görüntü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen jandarma ekipleri ardından şüpheli 2 şahsı gözaltına aldı.

Operasyonda 240 gram esrar, 16 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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