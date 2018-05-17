Kenevir Yetiştiriciliği" Anlatıldı

Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından "kenevir yetiştiriciliği" konulu hizmet içi eğitim çalışması tamamlandı.

Kenevir konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerinde çalışan konu sorumlusu teknik elemanlar için düzenlenen hizmet içi eğitim çalışması tamamlandı. Lif(elyaf) ve tohum amaçlı ruhsatlı üretimi yapılan kenevirin 113 alanda ekimleri tamamlandı. Konu ile ilgili düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmasında; Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik Hükümleri; İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarla Bitkileri Bölümünde Görevli Ziraat Mühendisi Fatmagül Kavut, Kaçak Kenevir ile Etkin Mücadele Konusu; İl Emniyet Müdürlüğünde Görevli Şube Müdürü Tolga Bostancı ve İl Jandarma Komutanlığında görevli koordinatör J.K. Bçvş. Erdinç Köse tarafından anlatıldı. Kenevir tarımı ve morfolojisi hakkındaki bilgiler ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Selim Aytaç tarafından verildi.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nail Kırmacı, "Tarihi Çin'in en eski tarihine; Anadolu'da Evliya Çelebi'ye kadar uzanan kenevir bizim kültürümüzde özellikle Anadolu'da halen kullanılmakta olan bitkidir. Tohumundan lifine aslında efsane bir bitki olan kenevir aynı zamanda dünyada ve küreselleşmenin etkisiyle ülkemizde de gündem oluşturmaktadır. İlimiz için 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren izinli üreticiler dışındaki her ne amaç için olursa olsun yetiştiriciliği yapılan kenevir yasa dışıdır. Ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün de araştırma amaçlı projeleri 2016 yılından itibaren halen devam etmekte olup; elyaf amaçlı üretim için gerekli olan 'düşük THC oranlı' yani 'endüstriyel kenevir' tohumluk tescillerini beklemekteyiz. İl Müdürlüğü olarak hedefimiz, üreticilerimizin yönetmelik hükümlerine uygun biçimde üretim alanlarını önceki yıllarda olduğu gibi binli rakamlara çıkarabilmek zaten var olan bir kültürü çocuklarımıza gençlerimize aktarabilmek kırsaldan kente kaçışın hızını kesebilmektir. Kenevir konusunda koordineli çalıştığımız üniversitemiz hocalarına, kolluk güçlerimize ve ilçedeki sorumlu arkadaşlarımıza konu ile ilgili bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - SAMSUN