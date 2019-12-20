Kenevir yetiştirdiği öne sürülen zanlı tutuklandı
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Kenevir yetiştirdiği öne sürülen zanlı tutuklandı

Antalya'da evinde özel düzenek kurarak genetiği değiştirilmiş kenevir yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutukladı.

20.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:28

'da evinde özel düzenek kurarak genetiği değiştirilmiş yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutukladı.

koordinesinde, Antalya ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

Kepez ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, yetiştirmek için özel düzenek hazırlanan ve saksılarda ekili 42 kök genetiği değiştirilmiş keneviri, kurutulmuş 280 esrar ile kenevir yetiştirmede kullanılan özel ısıtma, havalandırma ve ışıklandırma gibi düzenekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı Antalya Sulh Ceza Hakimliğince, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kenevir yetiştirdiği öne sürülen zanlı tutuklandı
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