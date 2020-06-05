Kenevir tarlası fotokapana yakalandı
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Kenevir tarlası fotokapana yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kenevir ekimi yapan bir kişi fotokapana yakalandı.

Kenevir tarlası fotokapana yakalandı
05.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:23

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kenevir ekimi yapan bir kişi fotokapana yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesine bağlı Cumalı köyünde yasadışı kenevir bitkisi yetiştirildiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde 1 Haziran 2020 günü Gelibolu Sulh Ceza Hakimliğinden fotokapan kurma izni alan ekipler, bölgeyi izlemeye aldı. 3 Haziran 2020 tarihinde saat 18.47 sıralarında fotokapanın kurulduğu yerde kenevir bitkisinin bakımını yapmaya gelen şüphelinin görüntüsünün sisteme düşmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Alana yapılan baskında toprağa ekili 38 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kenevir bitkilerine el konulurken, ekimi gerçekleştiren H.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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