Kenevir için proje çağrısı

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Kenevir ve diğer lifli bitkilerin endüstride kullanımı için proje çağrısında bulundu.

OMÜ Proje Yönetim Ofisi, akademisyenlerin kenevir ve diğer lifli bitkilerin endüstride kullanımına yönelik başlangıç ve ön araştırma niteliğindeki araştırmalarını desteklemek amacıyla 1908 kodlu proje çağrısına çıktı.

Projelere 30 bin TL'ye kadar bütçe sağlanacak

Çağrı kapsamında, kenevir ve diğer lifli bitkileri içeren Ar-Ge projeleri ile içeriğinde bu bitkilerden elde edilen ürünlerin tasarım, gelişim ve denemelerini içeren projelere 30 bin TL'ye kadar bütçe sağlanacak. 6 Aralık 2021 ile 20 Aralık 2021 tarihleri arasında başvurusu yapılabilen projelerin değerlendirme sonuçları ise 27 Aralık 2021 tarihinde ilan edilecek.

Süresi en fazla 6 ay olarak belirlenen projelerin bütçesi, niteliğine göre üst yönetim tarafından arttırılabilecek. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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