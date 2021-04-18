Kenevir elyafı boyanarak üretilen denim kumaşı, 34 ülkeye ihraç edilecek
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Kenevir elyafı boyanarak üretilen denim kumaşı, 34 ülkeye ihraç edilecek

Kenevir elyafı boyanarak üretilen denim kumaşı, 34 ülkeye ihraç edilecek
Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Ekonomi

KAHRAMANMARAŞ'tan 34 ülkeye denim ihracı yapan firma, kenevir elyafını indigo boya ile boyayarak pamukla karıştırıp denim kumaş üretti.

KAHRAMANMARAŞ'tan 34 ülkeye denim ihracı yapan firma, kenevir elyafını indigo boya ile boyayarak pamukla karıştırıp denim kumaş üretti. Firmanın yöneticilerinden Cem Kesim, kenevir elyafının boyanmasıyla elde ettikleri kumaşın ünlü jean markalarından büyük talep gördüğünü belirterek, "Amerika'dan Japonya'ya kadar birçok ülkeye ihraç etmeye başladık. Hedefimiz 34 ülkeye de ihraç emek" dedi.

Tekstilde Türkiye'de önemli yere sahip Kahramanmaraş'ta, birçok kumaşta kullanılan kenevirin indigo boya ile boyanıp, pamukla karıştırılmasıyla denim üretildi. Yüzde 30 kenevir ile yüzde 70 pamuğun karışımıyla elde edilen denim kumaşa yoğun ilgi gösterilmeye başlandı. Denim kumaşı üreten firmanın yöneticilerinden Cem Kesim, 1 yıllık Ar-Ge çalışması ile sonuca ulaştıklarını belirterek, "Bu ürünün özelliği, kenevir elyafının İndigo boyayla boyanarak elde edilmesiyle üretilmiş olmasıdır. Kenevir elyafının özelliği, diğer pamuklu kumaşlara göre daha fazla nefes alabilme özelliğine sahiptir. Dolayısıyla tüketiciler için daha konforlu kullanım alanı oluşturuyor. Şu anda ulaştığımız nokta, yüzde 30 kenevir, yüzde 70 pamuk karışımlı elyafın indigo boyanmasıyla elde edilmiş koleksiyona sahibiz. Biz bu koleksiyonu 'Hempmade' olarak adlandırıyoruz. Şu an yüzde 50 yüzde 50 karışımlı bir kumaş üzerinde çalışıyoruz kısa sürede de bunun da olumlu sonuçlarını elde edeceğimizi ümit ediyoruz" diye konuştu.

'JEAN MARKALARINDAN BÜYÜK TALEP VAR'

Yıllık 24 milyon metre kumaş üretim kapasitesine sahip olduklarını ve üretimlerini 34 ülkeye ihraç ettiklerini kaydeden Kesim, "34 ülkeye kumaş ihracatı yapmaktayız. Bu kumaşımız da şu an dünyanın bilinen üst düzey jean markalarında talep görmekte ve hızla yayılmakta. Kısa zamanda bunun ciddi pazar payına sahip olacağına ümit etmekteyiz. Dünyada ilk olan bu kumaş türünde bizim ulaşmayı düşündüğümüz kapasitemiz, yıllık 24 milyon metre olan kumaş üretim kapasitemizin yüzde 30'unu Hempmade ismini verdiğimiz bu kumaşa ayırmayı planlıyoruz" dedi.


Kenevir elyafı boyanarak üretilen denim kumaşı, 34 ülkeye ihraç edilecek
Kenevir elyafı boyanarak üretilen denim kumaşı, 34 ülkeye ihraç edilecek
Kenevir elyafı boyanarak üretilen denim kumaşı, 34 ülkeye ihraç edilecek
Kenevir elyafı boyanarak üretilen denim kumaşı, 34 ülkeye ihraç edilecek
Kenevir elyafı boyanarak üretilen denim kumaşı, 34 ülkeye ihraç edilecek
Kenevir elyafı boyanarak üretilen denim kumaşı, 34 ülkeye ihraç edilecek
Kenevir elyafı boyanarak üretilen denim kumaşı, 34 ülkeye ihraç edilecek
Kenevir elyafı boyanarak üretilen denim kumaşı, 34 ülkeye ihraç edilecek
Kenevir elyafı boyanarak üretilen denim kumaşı, 34 ülkeye ihraç edilecek
Kenevir elyafı boyanarak üretilen denim kumaşı, 34 ülkeye ihraç edilecek
Kenevir elyafı boyanarak üretilen denim kumaşı, 34 ülkeye ihraç edilecek
Kenevir elyafı boyanarak üretilen denim kumaşı, 34 ülkeye ihraç edilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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