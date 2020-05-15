Kenevir ekicilerini korona virüs bile durduramadı: 3 gözaltı
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Kenevir ekicilerini korona virüs bile durduramadı: 3 gözaltı

Sakarya'nın Serdivan ve Adapazarı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda kubar esrar ve yasa dışı kenevir bitkisi ele geçirilirken, 3 şahıs da gözaltına alındı.

Kenevir ekicilerini korona virüs bile durduramadı: 3 gözaltı
15.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:41

Sakarya'nın Serdivan ve Adapazarı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda kubar esrar ve yasa dışı kenevir bitkisi ele geçirilirken, 3 şahıs da gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik timleri ve Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları istihbarat üzerine uyuşturucu arama köpeği ile Serdivan İlçesi Uzunköy Mahallesi başta olmak üzere bir çok noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda jandarma ekipleri Uzunköy Mahallesinde bulunan K.F., isimli şahsın fidanlığında yapılan aramada konteyner içerisinde plastik şişe ve 3 cam kavanoz içerisinde toplam bin 700 gram kubar esrar ele geçirdi. Devam eden aramalarda K.F., isimli şüpheli şahsın evinin çatısında 5 kasa içerisinde çiçek saksılarına dikilmiş, boyları 10-15 santimetre arasında değişen 306 kök yasa dışı kenevir bitkisi fidanlık içerisinde büyük saksılar içerisinde 20-25 santimetre boylarında 40 kök olmak üzere toplam 346 kök yasa dışı kenevir bitkisi ve şahsa ait 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi. K.F. isimli şüpheli şahsın Adapazarı ilçesindeki ikametinde yapılan aramada 10 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri arama esnasında H.B. ve I.K., isimli şahıslarında fidanlık içerisinde olduğu tespit edildi. I.K., isimli şahsın Adapazarı ilçesi Güllük mahallesindeki ikametinde yapılan aramada 5 gram kubar esrar ele geçirildiği belirtildi. Yakalanan K.F., I.K. ve H.B. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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