Kenevir ekerken suçüstü yakalandılar

13.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:50

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Cebeci köyündeki ormanlık alanda kenevir ekimi yapıldığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda kenevir ekimi yaparken 3 kişi suçüstü yakalandı.

Ormanlık alanda 2 bin 800 gram kubar esrar ve 12 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 2 bin 500 gram kubar esrar, 25 gram kenevir tohumu, 2 kuru sıkı tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Kaynak: AA