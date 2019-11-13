Kenevir ekerken suçüstü yakalandılar
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Kenevir ekerken suçüstü yakalandılar

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

13.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:50
Kenevir ekerken suçüstü yakalandılar

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Cebeci köyündeki ormanlık alanda ekimi yapıldığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda kenevir ekimi yaparken 3 kişi suçüstü yakalandı.

Ormanlık alanda 2 bin 800 gram kubar esrar ve 12 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 2 bin 500 gram kubar esrar, 25 gram kenevir tohumu, 2 kuru sıkı tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Kaynak: AA
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