Kenevir'den Beklenti 11 Milyar Dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar gündeme taşıdığı kenevir ekimi konusunu değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Karataş, 2017 verilerine göre dünya kenevir pazarının 4 milyar doları bulduğunu, 2025 yılında bu rakamın 11 milyar doları aşmasının beklendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği kenevir üretimi konusu güncelliğini koruyor. Uzun yıllar tıbbi amaçlar dışında Türkiye'de üretimi yasak olan ve 2016 yılında 19 ilde üretimi serbest olan kenevirin onlarca sektörde 50 bin çeşide varan bir üretim skalası olduğunu ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Karataş, "Konuya küresel bazda baktığımızda dünya kenevir pazarı 2017 yılında 4 milyar dolara ulaşmış durumda. 2025 yılında bu rakamın 11 milyar doları bulması bekleniyor" dedi.

"OSMANLI DONANMASINDA KULLANILIRDI"

Dünya kenevir piyasasında zirveyi, hem tohum hem de endüstri anlamında Fransa'nın ele aldığını ifade eden Karataş, "Fransa'yı Çin ve İsrail takip ediyor. ABD'de de son dönemlerde kenevir üretimi sürekli bir artış gösteriyor. Oysa Türkiye kenevir üretiminde tarihten gelen bir avantaja sahip. Osmanlı döneminde genellikle Karadeniz bölgesinde ekilen kenevir, liflerinin son derece dayanıklı olması nedeniyle çuval, halat ve ağ yapımının yanında, Osmanlı donanmasının yelken, urgan ve halat ihtiyacını da karşılardı. Ana vatanı Türklerin ana yurdu Orta Asya olan kenevirin Türkiye'de tıbbi amaçlar dışında üretimi, yapılan uluslararası anlaşmalar gereği yasaklanmıştı. 2016 yılında Bakanlık iznine bağlı olarak izin verilen arazilerde ve bakanlıkça ayda bir denetlenmek suretiyle 19 ilde serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın plastik poşetler yerine kenevirden yapılmış filelere dönüleceğini açıklaması, ardından Gıda Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin kenevir üretimine başlanacağını bildirmesi, tam da yerinde verilmiş son derece isabetli ve anlamlı bir beyan oldu" ifadelerini kullandı.

İAÜ'DE "KENEVİR FORUMU" DÜZENLENİYOR

"Hayatın hemen hemen her alanında kullanılan, faydalarının saymakla bitirilemeyeceği kenevir tohumlarından dişi kenevirde bulunan uyuşturucu madde özelliği, ayrıca tohumundan soğuk presle elde edilen yağın faydası, onun saymakla bitmeyen faydalı özelliklerini gölgelememeli" diyen Karataş, "İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 19 Ocak 2019 Cumartesi günü 2'nci Endüstriyel kenevir Forumu-Köye Dönüş Projesi" başlıklı bir etkinlik düzenliyoruz. Bu kapsamda konuyla ilgili bilim insanları 20'den fazla tebliğ sunacak. İlkini 20 Ocak 2018'de yine İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlediğimiz bu foruma Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu da davet ettik. Kullanım alanı ve yararları saymakla bitmeyen kenevir ekiminin bir devlet politikası olarak ele alınıp üretiminin teşvik edilmesi son derece yararlı ve umut verici. Bu hamlenin ekonomimize büyük bir katma değer sağlayacağını umuyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - İstanbul

Kaynak: DHA