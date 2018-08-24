Kenetlenince En Büyük Ülkeler Dize Geliyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Herkes kenetlensin. Türkiye koca ve siyonist Amerika ile emperyalist güçlerine karşı kenetlendi. Paranın gücü ne olursa olsun, en büyük ülkeler dize geliyor." dedi.

AK Parti Bitlis İl Başkanlığının yeni hizmet binasında düzenlenen programa katılan Demiröz, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, İl Başkanı Nesrullah Tanglay, binanın açılış kurdelesini keserek partililerle bayramlaştı.

Demiröz, burada yaptığı konuşmada yeni hizmet binasının açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bitlis'in 24 Haziran seçimlerinde kendisine yakışanı yaptığını ve bekleneni gerçekleştirdiğini belirten Demiröz, şöyle konuştu:

"Genel kongremizde de yerel seçimler için startımızı verdik. Bundan sonra Bitlis'in üzerinde büyük bir görev var. Merkez ile bütün ilçe ve beldelerimizde seçimi kazanmamız gerekiyor. Birlik ve beraberlik içinde olduğunuz sürece inanın merkez ve ilçeler ile beldelerin tamamının alınması zor değil, yeter ki bir ve beraber olalım. Herkes kenetlensin. Türkiye koca ve siyonist Amerika ile emperyalist güçlerine karşı kenetlendi. Paranın gücü ne olursa olsun, en büyük ülkeler dize geliyor. Cenab-ı Allah yardım ediyor. Siz birlik ve beraberlik içinde olduktan sonra Türkiye'nin önü nasıl açıksa Bitlis'te de yerel seçimlerde aynı şekilde birlik ve beraberlik içinde bütün ilçeleri ve beldeleri alacağız. Sizden bunu bekliyorum. Size bu yakışır ve alacağınıza da eminim. Güveniyorum ve inancım tam."

Milletvekili Taşar ise gelecekte başarılara imza atılacak ve hayırlı hizmetlerin görüleceği böylesine güzel bir binayı açmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Hayırlı olsun, Allah mübarek etsin. 81 ilimizi gezersek böyle bir yerimiz yok. Kongremizi de yaptık. Önümüzde yerel seçimler var. Allah'ın izniyle yerel seçimlerde bütün ilçe ve beldelerimizde ampullerimizi yakmak üzere bugünden itibaren yola çıktık." diye konuştu.

Milletvekili Kiler de bayram sonrası seçim hazırlığının başlayacağını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz zor ünlerden geçiyor. İnşallah bunları hep birlikte birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. 15 Temmuz'un tıpkısının aynısı Amerika'nın başlattığı bir ekonomik savaş var ama hamdolsun halkımızın bir hamlesiyle bu geri püskürtüldü. İnşallah bayram sonrası yine bir hamle yaparak Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın alacağı tedbirlerle şu anda ülkenin yaşadığı sıkıntı bertaraf edilecek. Yine biz kalkınan, güçlenen ve yatırımına devam eden bir ülke, bir Türkiye ve bir Bitlis'i hep beraber göreceğiz."