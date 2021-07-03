Kenenin ısırdığı şahıs kurtarılamadı
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Kenenin ısırdığı şahıs kurtarılamadı

Kenenin ısırdığı şahıs kurtarılamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki şahıs, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki şahıs, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vefat eden şahıs, alınan tedbirler eşliğinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Yukarı Dikmen köyünde ikamet eden Muammer Türlü (65), kene ısırması şikayetiyle Tosya Devlet Hastanesine başvurdu. Muammer Türlü, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) teşhisi konulan Muammer Türlü, daha sonra da Ankara'ya sevk edildi. Türlü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tosya ilçesi Yukarı Dikmen köyüne getirilen Muammer Türlü'nün cenazesi, gerekli tedbirler alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında, özel kıyafetli vatandaşlar tarafından köy mezarlığında defnedildi. - KASTAMONU

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Kenenin ısırdığı şahıs kurtarılamadı
Kenenin ısırdığı şahıs kurtarılamadı
Kenenin ısırdığı şahıs kurtarılamadı
Kenenin ısırdığı şahıs kurtarılamadı
Kenenin ısırdığı şahıs kurtarılamadı
Kenenin ısırdığı şahıs kurtarılamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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