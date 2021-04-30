Son dakika gündem: KENENİN ISIRDIĞI EMRE SELİM, YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Edinilen son dakika haberine göre ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde bahçede kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan Emre Selim Geçici (16), hastanede tedaviye alındı.

ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde bahçede kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan Emre Selim Geçici (16), hastanede tedaviye alındı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Osman Yeşilbaş, "Bilinci kötü etkilendi, solunum sıkıntısı oldu. Bu hastalık çoklu organ yetmezliği yapabiliyor" dedi.

İlçenin Peynirli köyünde Zeki-Gurbet Geçicici çiftinin oğlu Emre Selim Geçiçi'yi önceki gün evlerinin önündeki bahçede kene ısırdı. Aile fertlerince omzundaki kene çıkartılan Emre Selim, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kene ısırmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan Emre Selim Geçici, durumunun ağırlaşması üzerine Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Emre Selim Geçici'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

'BİLİNCİ KÖTÜ ETKİLENDİ'

Aile fertleri, hastanenin yoğun bakım servisinde iki gündür yaşam mücadelesi veren çocuklarının sağlığına kavuşması için dua ederken, Emre Selim Geçici'nin sağlık durumu hakkında konuşan KTÜ Farabi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Osman Yeşilbaş da, 'Hastamız kene ısırığından iki gün sonra yüksek ateşle hastanemize geldi. Bir günlük servis yatışının ardından yoğun bakıma aldık. Çünkü bilinci kötü etkilendi, solunum sıkıntısı oldu. Bu hastalık çoklu organ yetmezliği yapabiliyor. Şu an solunum cihazında. Hastalıkla ilgili ileri tedaviler uyguluyoruz. Durumu şu an için kritik ama yoğun bakım sonrası uygulanan tedavilerle birlikte iyi olacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı