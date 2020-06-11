Kenelere karşı hayvanları ilaçlayın çağrısı Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, hayvanlardan insanlara yapışan kenelerin bulaştırdığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı hayvanlar üzerinde ilaçlama yapılmak suretiyle özellikle çiftçiler için risk oluşturan hastalığa karşı önlem alınabileceğini söyledi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, hayvanlardan insanlara yapışan kenelerin bulaştırdığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı hayvanlar üzerinde ilaçlama yapılmak suretiyle özellikle çiftçiler için risk oluşturan hastalığa karşı önlem alınabileceğini söyledi.

Sağlam, basın mensuplarına, havaların ısınmasıyla birlikte kene yapışması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığında vaka sayısının da arttığına işaret etti.

Vakaların artması nedeni ile kene mücadelesinin oldukça önemli olduğuna işaret eden Sağlam, "Mücadele, keneleri taşıyan hayvan türlerinin ve hayvanların yaşadığı ortamların ilaçlanması ile mümkündür. Mücadele anlamında, doğrudan hayvanları kene istilasından korumak gerekir. Bunun için de veteriner hekimler tarafından önerilen kene ilaçları kullanılmalıdır. İnsan ve hayvanların sıklıkla bulundukları yerlerde yaşayan kenelere karşı, hayvanlar üzerinde ilaçlama yapılmak suretiyle kırsal yaşamda faaliyet gösteren özellikle çiftçilerin hastalık riski azaltılmış olacaktır." dedi.

Yüksek ölüm oranına sahip KKKA hastalığı vakalarında mevsim itibari ile riskin yüksek boyutta seyrettiğini vurgulayan Sağlam, şöyle devam etti:

"Keneler uçma ve sıçrama kabiliyeti olmadığından genellikle yerde bulunurlar. Bu nedenle vatandaşların uzun otların, çimlerin ve çalılıkların bulunduğu yerlerde dolaşırken daha dikkatli olmaları gerekir. Kenelerin yaşama alanlarında bulunabilecek, hayvancılıkla uğraşan, tarlada çalışan kişiler, repellent olarak bilinen böcek kovucu ilaçları vücutlarına sürerek veya elbiselerine emdirerek kullanabilirler. Kenelerin bulunabileceği yerlere veya pikniğe gidildiğinde, bacakları kapatan kıyafetler tercih edilip uzun kollu giysiler giyilmeli, pantolonlar çorapların içine sokulmalı ve kapalı ayakkabılar giyilmelidir."

Sağlam, çiftçilikle uğraşan veya piknik alanlarına giden ailelerde özellikle anne babaların küçük çocuklarının vücutlarını kene ısırığı konusunda detaylı olarak incelemeleri gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hızlı bir seyir izleyen viral ve hemorajik (kana yayılan) bir hastalık olan KKKA'nın erken teşhis edilmesi çok önemlidir. Ayrıca açık renkli kıyafetler kene tespitini kolaylaştırdığından tercih edilmelidir. Eve gelindiğinde vücut kene yönünden kontrol edilmeli, kene varsa en yakın sağlık kuruluşuna gidilmeli ve zararlı bir cımbızla deriye yapıştığı yerden tutulup sağa sola oynatılarak çivi çıkarır gibi çıkarılmalıdır. Kenenin uzaklaştırılmasından sonra ellerin su ve sabunla yıkanması, kenenin ısırdığı bölgenin ise iyot çözeltisi gibi bir antiseptikle, alkolle veya deterjanlı su ile temizlenmesi gerekmektedir. Keneler çıkartılırken öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Keneleri vücuttan uzaklaştırmak amacıyla, üzerine sigara basmak veya kolonya ve gaz yağı dökmek gibi yöntemlere başvurulmamalıdır. Görev nedeni ile risk grubunda yer alan kişilerin hayvan ve hasta insanların kan ve vücut sıvılarından korunmak için mutlaka eldiven, önlük, gözlük, maske kullanmaları gerekmektedir."

Kaynak: AA