"Kenelere el ile müdahale etmek daha büyük sonuçlar doğurabilir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Kenelere el ile müdahale etmek daha büyük sonuçlar doğurabilir"

"Kenelere el ile müdahale etmek daha büyük sonuçlar doğurabilir" Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül'den kene uyarısı: "Nane yağı gibi yöntemlerin keneler üzerinde bir etkisi yok" Havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan kenelerle ilgili konuşan Kayseri Veteriner Hekimler Odası...

14.06.2020 14:07 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:13

"Kenelere el ile müdahale etmek daha büyük sonuçlar doğurabilir"

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül'den kene uyarısı: "Nane yağı gibi yöntemlerin keneler üzerinde bir etkisi yok"

KAYSERİ - Havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan kenelerle ilgili konuşan Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, "Ağız yapısı testereye benzediği için, kenelere el ile müdahale etmek daha büyük sonuçlar doğurabilir" dedi.

Havaların ısınması ile kenelerin bulundukları ortamdan dışarı çıktıklarını söyleyen Akgün Ergül, "Havalar ısındı ve genellikle kenelerde bu havalarda yaz aylarında bulundukları ortamdan dışarıya çıkıyorlar bir kış uykusundan uyanır gibi. Keneler kan emen ve bu kanı emdikleri esnada da parazit olarak yaşayan canlılardır. Kan emip, vücudundaki parazitleri kirim Kongo kanamalı ateşi dediğimiz viral hastalığı da insanlara ve diğer canlılara da nakledebilmektedirler. Yassı siyah gibi kahverengimsi yapıları olmakla beraber, eklem bacaklı olup dış parazit olarak yaşarlar. Keneler kuşlarla, pikniğe gittiklerinde çimenlerin üzerinden bile insanların yaşadıkları yerlere nakil olabilir. Mera alanları gibi yerlerden özellikle insanlara bulaşma gibi durumlar olabilir. Vatandaşlarımızın bu konuda da dikkatli olmaları gerekmektedir. Piknik alanlarında ve ya hayvanların olduğu doğal ortama gittiklerinde, kene ile ilgili temas olduklarında kesinlikle vatandaşlarımız kendileri müdahale etmesinler. En yakın sağlık kurumuna gitsinler çünkü kenelerin ağız yapıları kan emdikleri bölgede testere gibi derinin içerisine işler ve oradan da yavaş yavaş kan emerler ve bu kan emme esnasında da vücudundaki kanı tekrardan insana derisinden içeri zerkeder. Bu esnada da virüsü bulaştırmış olurlar. Testere gibi ağız yapıları olduğu için, vatandaşlar kendileri çekmeye çalıştıklarında direkt ağız yapısı orada kaldığı için kusmayı daha fazla verir. Burada da virüsü kendilerine bulaştırabilirler. Bu yüzden sağlık kurumlarına müracaat edilip, kenenin uzman bir kişi tarafından çıkarılması daha uygun olacaktır. Vatandaşlarımız bu konuda çok dikkat etmeliler" dedi.

Ergül, keneler için kullanılan ilaçlar dışında uygulanan yöntemlerin bir etkisi olmayacağını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Son zamanlarda ortaya çıkan nane yağının keneler üzerinde bir etkisi yok. Keneler normalde aslında bizim büyükbaş dediğimiz koyun keçi gibi hayvanların üzerinde yaşayan canlılardır. Keneyi öldürebilecek bizim veteriner kliniklerimizde büyükbaş hayvanlara uyguladığımız enjeksiyon tarzında ve ya sulandırıp sıkabileceğimiz ilaçlarımız bulunmakta. Kene mücadelesinde bu tarz ilaçları en kolay yapılabilecek olan sulandırıp pompa ile sıkabilecekleri yerleri ilaçladıkları zaman, keneyle en etkili mücadeleyi yapmış olurlar. Bunun haricinde nane yağı ve ya daha değişik kenenin olduğu yere dezenfektan tarzı alkol gibi şeyleri dökmenin, keneyi öldürebilecek bir özelliği yoktur normalde. Onun için vatandaşlarımız çok dikkatli olmalı. Yetiştiricilerimize de şunları söylemek isterim, bu sene yağışların bol olması ile birlikte otların da yeşermesiyle keneler artık aktif duruma geçti. Özellikle mera alanlarında kenenin büyükbaş hayvanları ısırması ile birlikte ve onun haricinde evcil hayvanlarımızı da ısırması ile birlikte bir takım kan ile ilgili hastalıklar ortaya çıkıyor. Bunun için de en aktif mücadelemiz, beslediğimiz tüm canlıları keneye karşı korumak. Uygun iğnelerini ve parazit tedavilerini yaptırmak olacaktır. Bunlar uygulandığı takdirde de hayvanlarımızda böyle bir problem yaşanmayacaktır."

'Kenelere el ile müdahale etmek daha büyük sonuçlar doğurabilir'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Haber
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada
ABD polisi, Floyd'dan sonra bir siyahiyi daha öldürdü! Cinayet anı saniye saniye kamerada
TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında indirime gitti
TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında indirime gitti
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
İngiltere'de sömürgecilerin heykellerini koruyan aşırı sağcılar, polise saldırdı
İngiltere'de sömürgecilerin heykellerini koruyan aşırı sağcılar, polise saldırdı
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı
Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kurban etinden koronavirüs bulaşmaz ancak kurbanı kesen kişi virüs taşıyorsa risk mevcut
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kurban etinden koronavirüs bulaşmaz ancak kurbanı kesen kişi virüs taşıyorsa risk...
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı
Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! 'İlaçlamak yetmez' deyip yapılması gerekeni anlattı
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! "İlaçlamak yetmez" deyip yapılması gerekeni anlattı
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Yurt genelinde başlayan antikor testlerinde 20 Haziran'da çıkan sonuç, salgınla mücadelede belirleyici olacak
Yurt genelinde başlayan antikor testlerinde 20 Haziran'da çıkan sonuç, salgınla mücadelede belirleyici olacak
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mehmet Muş Engin Altay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Lara Sezen Aksu Fatma Girik Şeyma Subaşı
Spor Semih Özsoy Caner Erkin Gökhan Gönül Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Su Karar Kadın Jandarma
Şu an buradasınız: "Kenelere el ile müdahale etmek daha büyük sonuçlar doğurabilir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 15:34:18. #1.14#
title