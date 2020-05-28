Kene tarafından ısırılan çocuk hayatını kaybetti
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Kene tarafından ısırılan çocuk hayatını kaybetti

Bitlis'in Hizan ilçesinde kene ısırması nedeniyle 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Kene tarafından ısırılan çocuk hayatını kaybetti
28.05.2020 20:04 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:07

Bitlis'in Hizan ilçesinde kene ısırması nedeniyle 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Olay, dört gün önce Hizan'a bağlı Kayaş köyünde gerçekleşti. Kene tarafından ısırıldığı ailesi tarafından fark edilen Şaban Gökalp (12) Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk, Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşamını yitiren Gökalp, köyü Kayaş'ta toprağa verildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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