Kene riskine karşı beyaz giysi
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Kene riskine karşı beyaz giysi

SAĞLIK Bakanlığı Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Özellikle bu yıl KKKA vakalarının arttığını görüyoruz.

Kene riskine karşı beyaz giysi
20.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:25

SAĞLIK Bakanlığı Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Özellikle bu yıl KKKA vakalarının arttığını görüyoruz. Özellikle kenelerin yoğun olduğu yerde bulunup çalışan insanlar çizme giymeli. Piknik için gidiliyorsa özellikle beyaz giysiler tercih edilmeli ki üzerine yapıştığı zaman kene görülebilsin" dedi.

Prof. Dr. Hasan Tezer, özellikle son dönemde kene ısırmasına bağlı artan KKKA hastalığı vakalarını değerlendirdi. Prof. Dr. Tezer, yıllardır Türkiye'de bu hastalığın mevcut olduğunu belirterek, "Özellikle bu yıl KKKA vakalarının arttığını görüyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte aç bir durumda olan keneler toprağın altından yüzeylere çıkarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanları yakalayarak onlardan beslenmeye çalışırlar. Ayrıca oralarda çalışan insanlar da aç olan ve hastalık virüsü taşıyan keneler tarafından yakalanıp ısırılmasının neticesinde bu virüse yakalanma durumları olabiliyor" dedi.

'VÜCUDUN YUMUŞAK BÖLGELERİ KONTROL EDİLMELİ'Kene ısırmaları sonucunda bulaşan virüse karşı korunmanın çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tezer, şunları söyledi: "Özellikle kenelerin yoğun oldukları yerde bulunup çalışan insanlar çizme giymeli. Fakat piknik için gidiliyorsa özellikle beyaz giysiler tercih edilmeli ki üzerine yapışıldığı zaman kene görülebilsin. Ayrıca pantolon paçaları çorabın içerisine sokulmalı ki kenenin cilt ile herhangi bir teması olamasın. Onun dışında özellikle piknik alanlarından eve döndükten sonra yapacağımız ilk işlem çocuğumuzun ve kendimizin kenelerin tutunabileceği vücudun yumuşak bölgeleri olan koltuk altı, kulak memesi gibi yerlerin kontrol edilmesi olmalı."'ÇIKARMADA GECİKMEMEK ÖNEMLİ'Prof. Dr. Tezer, vücuda herhangi kene yapışmasında kişinin çıkarma işlemini kendisinin yapabileceğini söyleyerek, "Kene vücuda yapışmış ise çıplak elle olmamak şartıyla kişi kendisi keneyi çıkartıp sağlık kuruluşuna başvurusunu gerçekleştirebilir. Yani kişinin kendisi bir aparatı varsa aparat yardımı ya da tülbentle o keneyi yapıştığı bölgeden çıkartıp hemen yakın bir sağlık kuruluşuna başvurabilir. Ama önce ilk kendisinin çıkartma işlemini gerçekleştirmesi gerekir. Burada gecikmemek oldukça önemli" diye konuştu.'2002 YILINDAN BU YANA VAR'

Prof. Dr. Tezer, ayrıca geçen seneye göre vakaların bu sene daha fazla olduğunu vurgulayarak, "Ama bu konuda da zaten gerekli çalışmalar yapılıyor. Vaka artışının neden olduğuna dair Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından gerekli araştırmalar da yapılıyor. Buna dair önlemler de alınıyor. Koronavirüs sonuç itibarıyla yeni türemiş ve kökeni Çin'den gelen bir mikroorganizma. Oysa KKKA zaten ülkemizde 2002 yılından beri olan ve bölgesel olarak Kelkit Vadisi, Çorum, Yozgat ve Sivas gibi illerimizde ağırlıklı olarak görülen bir enfeksiyöz hastalıktır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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