"Kene" operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi İş yerinden 68 kredi kartı ve 6 pos cihazı çıktığı öne sürülen zanlı Mustafa D.'nin kredi kartı ve pos cihazları için "Arkadaşlarım, eş dost bıraktı kartları.

ADANA (İHA) - "Kene" operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

İş yerinden 68 kredi kartı ve 6 pos cihazı çıktığı öne sürülen zanlı Mustafa D.'nin kredi kartı ve pos cihazları için "Arkadaşlarım, eş dost bıraktı kartları. Sonra da unuttular" dediği öğrenildi

ADANA - Adana'da "Kene" operasyonu kapsamında pos tefeciliği yaptığı öne sürülerek gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı ekipleri, ülke genelinde acil nakit paraya ihtiyacı olan kişilere pos cihazı kullanarak komisyon karşılığı ve senet düzenleyip para veren şüphelilere yönelik çalışma başlattı. İl Cumhuriyet Başsavcılıkları 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 160 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine KOM Şube ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara ve Adana başta olmak üzere 28 ilde 'Kene' ismiyle operasyon düzenledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri belirlenen 16 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında ekipler aralarında kuyumcuların da bulunduğu 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 22 POS cihazı, 177 kredi ve banka kartı, 92 bin 295 TL, 107 bin TL değerinde 2 çek ve 1 senet, farklı kişilere ait 2 tapu belgesi, çok sayıda kredi ödeme belgesi ve borç notlarının bulunduğu 4 ajanda ele geçirildi.

Polis, yaptığı çalışmada zanlıların ürün satılmış gibi kredi kartından çekim yaptıklarını, bir iş merkezinde kuyumcu adı altında işyeri açıp, dükkanda sadece masa sandalye olduğunu belirledi. Operasyonda Mustafa D. adlı zanlının işyerinden 68 kredi kartı ve 6 pos cihazı çıktığı öne sürüldü. Zanlı Mustafa D.'nin kredi kartı ve pos cihazları içinse "Arkadaşlarım, eş dost bıraktı kartları. Sonra da unuttular" dediği iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheliden 8'i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 7 şüpheli ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.