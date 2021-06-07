Kene kabusu geri geldi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kene kabusu geri geldi!

Kene kabusu geri geldi!
Bültenler - Haberler | Güncel

Normalleşme süreciyle birlikte, eskiye nazaran dışarıda açık alanlarda aktiviteler yaptığımız bu günlerde, özellikle kırsala yoğunluğun artmasıyla birlikte karşılaşılabilecek kene ısırması tehlikelerine karşı İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Özgüneş, uyardı.

Kene Isırmaları Koronavirüs'ün Önüne Mi Geçti?

Kene ısırması belirtileri nelerdir?

Ateş, üşüme-titreme, baş ağrısı, kas ağrıları, halsizlik, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, fotofobi, yüz ve göğüste kırmızı döküntüler, hastalık ilerlerse uyuma hali en belirgin belirtileridir.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü'nün (KKKAV) bulaşmasında hayvanların rolü nedir?

Tavşanlar, KKKAV ile en çok bağlantılı hayvanlardır. Çünkü virüs için iyi bir çoğaltıcı konaktırlar. Kirpi ve sincap da virüs için iyi bir çoğaltıcı konaktır, fakat onların popülasyon yoğunluğu düşüktür. Virüsün çoğalmasında, kargalar hariç kuşların rolü yoktur. Kargalar, keneler için önemli bir konaktırlar.

Bulaşmasında evcil hayvanların rolü var mıdır?

Doğrudan ilgileri yoktur, fakat kanlarında virüsü bulundurdukları dönemde potansiyel bulaştırma kaynaklarıdır. Evcil hayvanlar, riskli bölgelerin belirlenmesinde yardımcı olabilirler. Bir bölgede evcil hayvanların serum testleri KKKAV için pozitif ise, o bölge riskli kabul edilir.

Kene en çok hangi aylarda görülür?

Kene hareketleri sıcak iklimde artar. Haziran-Temmuz aylarında olgu sayısı en fazladır, olguların çoğu ilkbahar ve sonbaharda görülür.

Risk grupları nelerdir?

Endemik bölgede yaşayanlar, ziyaretçiler, tatile gidenler, çiftçiler, hayvancılık yapanlar, kasaplar, mezbaha çalışanları, veteriner hekimler, sağlık personeli, laboratuvar çalışanları ve hasta yakınları risk gruplarını oluşturur.

Kuluçka süresi ne kadardır?

Kene tutunmasından sonra 1-3 (en fazla 9) gündür. Diğer yollardan bulaşma olmuş ise de 5-13 gün olabilir.

Korunma yöntemleri nelerdir?

Evcil hayvanların ilaçlanması, hayvanlarda kene kontrolü yapılması, çiftçi eğitimi, risk haritalarının oluşturulması gerekir. Ama en önemlisi kişisel korunmadır. Riskli bölgelerde veya kırsal kesimde bulunmak zorunda kalan kişilerin pantolonlarının paçalarını çorap içine sokması çok etkili bir yöntemdir. Ayrıca çiftçilerin, kırsal kesimde çalışan, dolaşan veya piknik yapanların evlerine döndüklerinde ilk yapacakları iş, soyunmak suretiyle vücutlarında kene kontrolü yapmak olmalıdır. Çünkü keneler uyuşturucu bir madde salgıladıkları için tutundukları deride ağrı oluşturmazlar ve zaman o kişinin aleyhine işler. Kene görüldüğü zaman, keneyi kırmak çok tehlikeli bir davranıştır. Keneyi kırmak da, bulaşmasına neden olan faktörlerdendir.

Hastanede korunma nasıl olmalıdır?

KKKAV, çok bulaşıcı olduğu için evrensel korunma ve temas izolasyon önlemleri alınmalıdır.

KKKAV hastalığının tedavisi nedir?

Destek tedavisi, ilaç ve yoğun bakım tedavisidir.

Kaynak: Bültenler

Mehmet Ceyhan'dan Sinovac aşısını çocuklarda uygulamaya başlayan Çin'e tepki: Hiçbir bilimsel veri yok
Mehmet Ceyhan'dan Sinovac aşısını çocuklarda uygulamaya başlayan Çin'e tepki: Hiçbir bilimsel veri yok
Koronavirüs sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığı hızla yayılıyor! Risk grubu çocuklar
Koronavirüs sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığı hızla yayılıyor! Risk grubu çocuklar
Bakan Koca güzel haberi gece yarısı paylaşımıyla duyurdu: Aşılar hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azaltıyor
Bakan Koca güzel haberi gece yarısı paylaşımıyla duyurdu: Aşılar hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azaltıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Şevval Sam Seren Serengil
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Roland Garros Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kene kabusu geri geldi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 21:18:46. #1.13#

title