Kene ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlar için kene ilacı dağıtıldı
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Kene ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlar için kene ilacı dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Haberler | Yerel

Kene ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlar için kene ilacı dağıtıldı Samsun'un Bafra ilçesinde Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanların ilaçlanması için kene ilacı dağıtımı yapıldı.

Kene ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlar için kene ilacı dağıtıldı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanların ilaçlanması için kene ilacı dağıtımı yapıldı.

Bafra Kaymakamlığı İlçe Tarım müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından temin edilen kene ilaçlarının büyükbaş hayvanlara nasıl uygulanacağı veteriner hekim kontrolünde uygulamalı olarak muhtarlara anlatıldı. Kene ilaçları, Bafra'ya komşu olana Kavak, Vezirköprü ve Havza sınırında bulunan yüksek rakımlardaki 29 kırsal mahalle bulunan 6 bin büyükbaş hayvanın ilaçlanması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde muhtarlara teslim edildi.

İlaç hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisi Muharrem Naz, "Kırım Kongo hastalığının taşıyıcısı olan keneyle ilgili mücadele kapsamında 6 bin büyükbaş hayvanı ilaçlayacak şekilde, Havza, Vezirköprü, Kavak gibi sınırlara yakın olan ve geçmişte o bölgelerde maalesef kayıplar yaşanmıştır. O bölgede bulunan 29 kırsal mahallemize dağıtmak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı kaynaklı olarak karşılanan, ilçe müdürlüğümüz ve kaymakamlığımız tarafından koordine edilen bu organizasyonda bu dağıtımlarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ali Korkmaz, "Kene geçmiş yıllarda pek çok insanımızın ölümüne sebep olmuş bir parazittir. Verilen bu ilaçlarla keneye karşı etkin bir mücadele yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla bu çalışmayı gerçekleştirdik" diye konuştu.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen ise "Burada yaptığımız kene ilaçlama faaliyeti değil aynı zamanda bir eğitim çalışması. Veteriner arkadaşlar ilçe tarım müdürlüğü personeli burada ulunan muhtarlara eğitim veriliyor. Kene gerçekten sıkıntılı, her sene burada insan kaybı da yaşanıyor. Muhtarlar köylerine döndükten sonra keneyle mücadele konusunda halkımızı aydınlatacaklar" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimi tarafından muhtarlara kene ilacının büyükbaş hayvana nasıl uygulanacağı hususu uygulamalı olarak anlatıldı. Anlatımın ardından muhtarlara kene ilacı dağıtımı gerçekleştirildi.

Kene ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlar için kene ilacı dağıtıldı
Kene ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlar için kene ilacı dağıtıldı
Kene ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlar için kene ilacı dağıtıldı
Kene ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlar için kene ilacı dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay

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