Kene görüldüğü iddia edilen cami, ilaçlanarak 2 gün ibadete kapatıldı
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Kene görüldüğü iddia edilen cami, ilaçlanarak 2 gün ibadete kapatıldı

SİVAS'ta kene görüldüğü iddia edilen cami ve bahçesi ilaçlama yapılarak 2 gün ibadete kapatıldı.

Kene görüldüğü iddia edilen cami, ilaçlanarak 2 gün ibadete kapatıldı
17.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:44

SİVAS'ta kene görüldüğü iddia edilen cami ve bahçesi ilaçlama yapılarak 2 gün ibadete kapatıldı.

Sivas'ta Tuzlugöl Mahallesinde bulunma Ensar Caminin bahçesinde iddiaya göre cemaat tarafından kene görüldü. İhbar üzerine cami ve bahçesi ekipler tarafından ilaçlandı. İlaçlama sonrası cami 2 gün ibadete kapatıldı. Cuma gününe kadar ibadete kapatılan caminin kapısına ise "Değerli cemaatimiz. Camimizin içi ve bahçesinde kene ilaçlaması yapılmıştır. Bu sebeple tedbir amaçlı cuma gününe kadar namazlarımızı diğer camilerde kılalım. Camimiz cuma günü ibadete açılacaktır" yazısı asıldı. 'HERHANGİ BİR SIKINTI YOK'İl Müftü Vekili Ünal Tan konu ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle cami bahçelerinde namaz kılındığı için keneye karşı önlem alındığını belirten Tan, "İl genelinde keneyle ilgili böyle bir tedbir amaçlı ilaçlama yapmayı düşündük. İlaç siparişlerimizi verdik ama bazı arkadaşlarımız kendiliğinden ilaçlamaya başlamış. Cemaatte böyle bir yorum yapmış. Genel anlamda tüm haşerelere karşı alınan tedbirdi. Biz genel olarak yaptık Herhangi bir sıkıntımız yok" dedi. 

Mahalle sakinleri ve cami cemaati ise herhangi bir kene görmediklerini ancak ilaçlama yapılarak caminin 2 gün ibadete kapatıldığını söyledi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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