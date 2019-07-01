Kene'den hayatını kaybeden anne toprağa verildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gökiniş Köyünde ikamet eden 45 yaşındaki İfakat Şahan, Kırım Kango Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gördüğü Sivas'ta bugün sabah hayatını kaybetti. Şahan'ın cenazesi bugün kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Çifçilikle uğraşan 5 çocuk annesi 45 yaşındaki İfakat Şahan'ı bir hafta önce kene ısırdı. Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Şahan, bir müddet sonra rahatsızlanarak Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Şahan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün sabah hayatını yitirdi. Hastane morgundan ailesine teslim edildi. Gökiniş Köyüne getirilen Şahan'ın cenazesi kılınan öğle namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. - YOZGAT

Kaynak: İHA