Kene bir ölüme daha neden oldu
KKKA şüphesi ile Sivas'ta tedavi gören bir kadın hayatını kaybetti.
KKKA şüphesi ile Sivas'ta tedavi gören bir kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Yozgat'ın Sorgun ilçesinden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi ile Sivas getirilen, Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören İfakat Şahan (45) bugün hayatını kaybetti. Şahan'ın bir süre önce vücuduna yapılan keneyi çıkarttıktan sonra rahatsızlanarak Sorgun Devlet Hastanesi'ne başvurduğu, hastaneden KKKA şüphesi ile Sivas'a sevk edildiği öğrenildi. - SİVAS
Kaynak: İHA
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