Kendisini yargı ve güvenlik mensubu olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı Kendisini yargı ve güvenlik mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kendisini yargı ve güvenlik mensubu olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Doğan Ç'nin kendisini emekli askeri hakim, Yargıda Birlik Platformu Başkanı, istihbaratçı, polis, asker olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin önemli kişilerin Yargıtaydaki işlerini takip ettiğini, para karşılığında dava dosyalarının takibini yaparak haksız kazanç elde etmeye çalıştığını, farklı kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak otellerde konakladığını, iş adamı olarak tanıttığı yurt dışındaki üst düzey bürokratlar ile irtibatlı olduğunu belirledi.

Şüphelinin işlerinin takibini yaptığı kişilere sürekli hediyeler gönderip irtibatını kesmediğini, kendisine maddi menfaat sağlayıp lüks bir hayat yaşadığını tespit eden ekipler, bunun üzerine operasyon düzenledi.

Şüpheli Doğan Ç, İzmir'de gözaltına alınırken, aracında adına düzenlenmiş sahte hakim, savcı kimlik kartı, el telsizi, tepe lambası ve çok sayıda çek, senet ele geçirildi.

Basında da haberlerinin yayınlandığı belirlenen zanlının, kendisini gözaltına alan polislere aracında bulunan suç unsurlarını yok etmeleri karşılığında yüklü miktarda rüşvet teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Doğan Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA