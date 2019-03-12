Kendisini Yakalayan Adama Pelikanın Tepkisi Sert Oldu

' ABD'de Hunter Hardesty isimli bir adam, su üzerinde durmakta olan ve 'devlet korumasındaki' pelikanı balıkla kandırıp, üstüne atlayarak yakaladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşınca, hayvan severlerden büyük tepki aldı. Tepkiler üzerine Florida Balık ve Vahşi Yaşamı Koruma Komisyonu (FWC) olayı incelemeye aldığını açıkladı.

Olay, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Florida Keys adaların grubunun bir parçası olan Key West adasında meydana geldi. Hunter Hardesty'nin arkadaşları tarafından kayda alınan görüntülerde, adamın, bir limanın kenarından sarktığı ve elinde tuttuğu balıkla suda bulunan pelikanı yanına gelmesi için kandırdığı görülüyor.

Pelikan kendisine yeterince yaklaşınca, adam pelikanın üstüne atlıyor. İki eliyle pelikanı yakalayan adam bir süre suda bu şekilde bekliyor. Daha sonra orada bulunan bir kadın, adama tepki göstererek, 'sudan çıkmaması halinde yetkilileri arayacağını' söylüyor. Bu sırada pelikan da, kadının tepkisi üzerine dikkati dağılan adamı suratından ısırarak kurtulmayı başarıyor.

Yerel medyada yer alan haberlerde Hunter Hardesty'nin, arkadaşları tarafından kayda alınan videoyu kendi sosyal medya hesabından 'Bir dahaki sefere akşam yemeği için bu pelikanı yiyeceğim. Pelikanların tadı nasıl merak ediyorum' notuyla paylaştığı ve bunun da hayvan severlerin tepkisine yol açtığı belirtildi.

Ayrıca, FWC de olayı incelediğini ve Hunter Hardesty'nin devlet korumasında olan pelikana saldırı görüntüleri sonrası uygun bir ceza alması için eyalet savcıları ile iş birliği içinde olduğunu açıkladı.

Kaynak: DHA