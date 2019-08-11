Kendisini yakalamaya çalışan polislere bıçakla saldırdı

11.08.2019 15:37

Kadıköy'de yolda terör estiren trafik magandası, Sedat Ç.(24) kendisin fark eden polislerden hızla kaçtığı esnada yol kenarındaki dubalara vurdu. Daha sonra yaya olarak kaçan alkollü şahıs kendisini bir bahçede sıkıştıran polislere bıçakla saldırmaya çalıştı. Polis tarafından yakalanan şahsa toplamda 8 bin 234 lira para cezası verildi.

Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Sedat Ç.(24) isimli şahıs trafikte drift yaptığı sırada kendisine dur ihtarında bulunan polis ekibinden kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca esnasında aracını polis ekiplerinin üzerine süren şahıs kaçmaya devam etti. Ardından demir dubalara vuran şahıs aracını yol ortasında bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında bir bahçeye atlayan şahıs burada polis tarafından sıkıştırıldı. Burada polis ekibine bucakla saldırmaya çalışan şahıs etkisiz hale getirildi.

Alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen şahıs hakkında, alkollü araç kullanmaktan bin 256 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, drift yapmaktan 5 bin 10 lira, dur ihtarına uymamaktan 235 lira ve araç sahibine kullandırtmaktan 2 bin 18 lira olmak üzere toplamda 8 bin 234 lira para cezası verildi.

Aynı zamanda şahsın uyuşturucu madde veya uyarıcı madde imal ve ticareti, hırsızlık, cinsel saldırı, gibi suçlardan sabıkası olduğu tespit edildi.

Hakkında işlem yapılan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA