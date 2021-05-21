Kendisini uzlaşmacı avukat olarak tanıtan kadın dolandırıcı yakalandı
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Kendisini uzlaşmacı avukat olarak tanıtan kadın dolandırıcı yakalandı

Kendisini uzlaşmacı avukat olarak tanıtan kadın dolandırıcı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da kendisini uzlaştırmacı avukat olarak tanıttan kadın dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı.

Antalya'da kendisini uzlaştırmacı avukat olarak tanıttan kadın dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre R.A. isimli şahıs, kendisini uzlaştırmacı avukat A.A. olarak tanıtan ve oğlunun uzlaştırma kapsamında olan mala zarar verme suçu ile ilgili dosyasını kendisinin takip ettiğini söyleyerek aynı gün buluşmak isteyen kadının, buluştukları esnada uzlaştırma masrafları ve diğer giderler için 17 bin TL para aldığını, daha sonradan şahsın avukat ve uzlaştırmacı olmadığını öğrendiğini, kendisini dolandıran şahıstan şikayetçi olduğunu belirterek şikayetçi oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda kendisini uzlaştırmacı avukat A.A. olarak tanıtan A.B. isimli kadının eşkal bilgileri ve açık kimlik bilgileri tespit edildi. Şüpheli 19 Mayıs günü yakalanıp yapılan incelemede şahsın benzer suçlardan suç kaydının olduğu tespit edildi.

Şüpheli A.B., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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