19.09.2019 17:29

Kendisini uyaran yolcuyu darbetti

ANTALYA'da Fevzi Şentürk (76), uyardığı halk otobüsü şoförü Hüseyin Ö. tarafından darbedildi. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Şikayet üzerine görüntüleri inceleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Hüseyin Ö.'ye 15 gün seferden men ve 640 lira idari ceza verdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Halk otobüsüne binen Fevzi ile Adile Şentürk (72) çifti, Hasan Subaşı Caddesi'ndeki durakta inmek istedi. Bu sırada otobüs şoförü Hüseyin Ö'nün ani fren yapması sonucu Adile Şentürk otobüste yere düştü. Çıkan tartışma sonrasında Hüseyin Ö., otobüsten inen Fevzi Şentürk'e yumruk attı.

Olay sonrası hastaneye giden Şentürk, darbedildiğine ilişkin raporla birlikte Yenikapı Polis Merkezi'ne giderek otobüs şoföründen şikayetçi oldu. Şentürk'ün şikayeti üzerine kamera görüntülerini inceleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Hüseyin Ö.'ye 15 gün seferden men ve 640 lira idari ceza verdi.

Kolunda ve sağ gözünün çevresinde morluklar bulunan Fevzi Şentürk, eşinin ani frenle koridora düşmesi üzerine şoförü, Arabayı neden böyle kullanıyorsun diye uyardığını söyledi. Şoförün, Bana araba kullanmayı sen mi öğreteceksin dediğini anlatan Şentürk, Sinirli hareketler sergilemeye başladı. Bu sırada şoförün babası da otobüsteymiş. O da tartışmaya başladı. Olay büyümesin diye otobüsten indik. Şoför ön kapıdan indi ve koşarak yumruk attı. Vatandaşlar araya girmese beni daha fazla darbedecekti dedi.

Şoförün saldırgan bir yapısı olduğunu, bu nedenle çok korktuğunu söyleyen Adile Şentürk ise Biz yaşlıya hürmet etmesini beklerdik. Bir özür dilese 'İstemeden oldu' dese olay büyümeyecekti. İnşallah bir daha böyle bir olay, başka yolcuların başına gelmez ifadelerini kullandı.

Otobüs şoförünün Şentürk'e saldırdığı anlar çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: DHA