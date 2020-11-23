Kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı
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Kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı

23.11.2020 17:47 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:51
Kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı

Konya'da tramvay durağına atlayarak izinsiz giren yolcuyu uyaran güvenlik görevlisi sırtından bıçaklanarak yaralandı.

Konya'da tramvay durağına atlayarak izinsiz giren yolcuyu uyaran güvenlik görevlisi sırtından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Otogar tramvay durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ömer Ç. (19) turnikeleri kullanmadan durağa izinsiz girerek tramvaya binmek istedi. Durumu fark eden güvenlik görevlisi Hurşit K. (30), şahsı uyararak turnikeden geçmesini istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Ç., güvenlik görevlisini sırtından bıçakladı.

Olayın ardından yaralı görevlisi, kulübesine girerek ambulansın gelmesini bekledi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıs Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşanan olay ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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