Kendisini terk eden kız arkadaşını bıçakladı
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Kendisini terk eden kız arkadaşını bıçakladı

11.02.2021 05:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 05:36

Bursa'da eski sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Bursa'da eski sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Kara Sokak'ta oturan Aydan T. eski erkek arkadaşı Erdal K'dan bir süre önde ayrıldı.

Aydan T'nin yanına giderek kendisiyle tekrar barışmak istediğini söyleyen Erdal K, olumsuz yanıt alınca bıçakla şahsa saldırdı.

Aydan T'yi kolundan ve karnından bıçakla yaralayan Erdal K. olay yerinden kaçtı.

Şahsın uzaklaştırmasının olduğu ve daha önceden de Aydan T'nin evine taşladığı öğrenildi.

Erdal K'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kendisini terk eden kız arkadaşını bıçakladı
Kendisini terk eden kız arkadaşını bıçakladı
Kendisini terk eden kız arkadaşını bıçakladı
Kendisini terk eden kız arkadaşını bıçakladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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