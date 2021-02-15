Kendisini terk eden karısını bulmak için Müge Anlı'ya çıkan Davut Kıranlı'nın intihar ettiği iddiası
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Kendisini terk eden karısını bulmak için Müge Anlı'ya çıkan Davut Kıranlı'nın intihar ettiği iddiası

15.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:16
Kendisini terk eden karısını bulmak için Müge Anlı'ya çıkan Davut Kıranlı'nın intihar ettiği iddiası

Karısının kendisinden 15 yaş küçük olan bir adama kaçtığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım isteyen Davut Kıranlı'nın intihar ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kısa sürede yayılan iddiaların ardından Müge Anlı'dan jet hızında yalanlama geldi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'daki Sevgi Kıranlı olayı Türkiye'nin gündemi oldu. 4 torun sahibi olan Sevgi Kıranlı ona 'Güzelim' diyen kocası Davut Kıranlı'yı bırakarak 35 yaşındaki şoför ile kaçtı. Zor günler yaşayan Davut Kıranlı'nın ise yaşadıklarını kaldıramayıp intihar ettiği ileri sürüldü.

MÜGE ANLI'DAN SERT TEPKİ

Bugün yayınlanan programın sonunda bu konudan bahseden Müge Anlı, tepkisini de ortaya koydu. Davut Kıranlı'nın intihar haberlerini sert bir dille yalanlayan Anlı, "Böyle yalan yanlış haberler yapan garip insanların saçma sapan haberleri... Hafta sonu çok üzüldüm bu haberlere. Söylemeyecektim de sordular. Zaten sıkıntıları var adamın. Böyle haberlerle teşvik ediyorsunuz. Ordu'da şu an kızları yardım ediyor. Sosyal hizmetler de yardım edecekler" ifadelerini kullandı.

Doğruluk Kontrolü
Kendisini terk eden karısını bulmak için Müge Anlı'ya çıkan Davut Kıranlı'nın intihar ettiği iddiası
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Karısının kendisinden 15 yaş küçük olan bir adama kaçtığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım isteyen Davut Kıranlı'nın intihar ettiği iddia edildi.

Programında açıklamada bulunan Müge Anlı, intihar iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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