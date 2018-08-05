Cani Adam, Kendisini Terk Eden Kadını 1 Yıl Sonra Bulup Sokak Ortasında Bıçakladı

Ankara'da uzun süre birlikte yaşadıktan sonra kızı ile birlikte Antalya'nın Kemer ilçesine kaçan kadın, eski erkek arkadaşı tarafından 1 yıl sonra bulunarak bıçaklandı. Market kapısında bıçaklanan kadın ağır yaralanırken, kendisini yaralayan öfkeli adam gözaltına alındı.

ESKİ SEVGİLİSİNİ 1 YIL SONRA BULDU, TEHDİT ETMEYE BAŞLADI

İddiaya göre, Ankara'nın Polatlı ilçesinde K.K. (47) ile S.A. (41) bir süre birlikte yaşadı. Daha sonra S.A., önceki evliliğinden olan kızı ile birlikte K.K.'den ayrılarak Antalya'nın Kemer ilçesine taşındı. Adresini gizli tutmaya çalışan eski sevgilisinin izini 1 yıl sonra bulan K.K., tekrar kendisiyle birlikte olması için tehdit etmeye başladı. S.A., jandarmaya başvurarak koruma isteyip şikayetçi oldu.

ELİNDEKİ BIÇAĞI KADINA DEFALARCA SAPLADI

K.K., dün öğle saatlerinde evinden alışveriş için çıkan S.A.'yı market çıkışında durdurdu. MOBESE kamerasının bulunduğu direğin altında elindeki bıçağı kadına birkaç defa saplayan K.K. bu arada kendi bacağından da yaralandı. Yaralı kadının çığlıklarını duyup olayı gören vatandaşlar 112 Sağlık ekipleri ile jandarmaya bilgi verdi. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kemer Devlet Hastanesi'ne oradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen kadının kızı da hastanede gözyaşı döktü.

K.K. ise aynı cadde üzerindeki otobüs durağında jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde ise yaralı kadının kanının bulaştığı pide, sucuk, peynir ve hazır limonata poşetleri kaldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.