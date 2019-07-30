Kendisini sokarak zehirleyen yılanı, ısırarak parçaladı: Yılan öldü, adam hastanelik

Hindistan'da bir adam evinde otururken kendisini sokan yılanı yakalayarak ısırdı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun kritik olduğu belirtildi.

Ülkenin kuzey bölgesinde yer alan Uttar Pradesh eyaletinde meydana gelen olayda Raj Kumar, evinde otururken, kapıdan giren bir yılan salona gelerek kendisini soktu. Buna sinirlenen adam, intikam almak için yılanı yakalayarak defalarca ısırdı. Euronews.com'da Görüntüle