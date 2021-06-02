Kendisini sokaktaki sahipsiz kedilerin bakımına adadı
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Kendisini sokaktaki sahipsiz kedilerin bakımına adadı

Kendisini sokaktaki sahipsiz kedilerin bakımına adadı
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan hayvansever Tülay Bahar, evinin yanına yaptığı kedi evinde sokağa terk edilen sahipsiz hayvanlarla gönüllü ilgileniyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan hayvansever Tülay Bahar, evinin yanına yaptığı kedi evinde sokağa terk edilen sahipsiz hayvanlarla gönüllü ilgileniyor.

Bahar, iki yıl önce yerleştiği mahallede sokak hayvanlarıyla ilgilenmeye başladı. Gün geçtikçe baktığı sokak hayvanı sayısı artan 49 yaşındaki Bahar, evinin yanına kedi evi yaptırdı.

Yaklaşık 200 kediyle ilgilenen Bahar, belirli aralıklarla hayvanseverlerden mama desteği alıyor.

Bahar, AA muhabirine, ilgilendiği hayvanların kendisine mutluluk verdiğini söyledi.

İmkanları doğrultusunda hepsiyle tek tek ilgilenmeye çalıştığını aktaran Bahar, "Sadece doyurmuyorum, tedavilerini de yaptırıyorum. Kediler için her gün iki öğün mama bırakıyorum. Onlar üşümesin diye kedi evi kurdum. Hepsine bir isim verdim. Hayvanların yanında huzur buluyorum. Yemeklerini yedikten sonra hepsi bana sevgisini göstererek teşekkür ediyor." ifadesini kullandı.

Bahar, hayvanların üzerine titrediğini, onları korumaya çalıştığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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