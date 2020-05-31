Kendisini şikayet eden gençlere silah sıkan şahsın konuşması şoke etti " iki tane votka içip alem...
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Kendisini şikayet eden gençlere silah sıkan şahsın konuşması şoke etti " iki tane votka içip alem...

Kendisini şikayet eden gençlere silah sıkan şahsın konuşması şoke etti " iki tane votka içip alem yapayım dedim" -Kağıthane'de hareketli dakikalar Kağıthane'de, bir kadının bağrışmaları üzerine sokaktan geçen gençler şikayette bulundu.

31.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:43

Kendisini şikayet eden gençlere silah sıkan şahsın konuşması şoke etti " iki tane votka içip alem yapayım dedim"

-Kağıthane'de hareketli dakikalar

İSTANBUL - Kağıthane'de, bir kadının bağrışmaları üzerine sokaktan geçen gençler şikayette bulundu. Bunun üzerine kadının yanında bulunan erkek şahıs, kendilerini şikayet eden gençlere üç el kurşun sıktığı ileri sürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli ile yanındaki kadını gözaltına aldı.

Olay, Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki 4 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz ismi öğrenilemeyen bir erkek şahıs ve yanında bulunan kadın iş merkezinde bir süre sonra gürültü yapmaya başladı. Bunun üzerine sokaktan geçen gençler polisi arayarak şikayette bulundu. İddiaya göre iş merkezinin 4'üncü katına çıkan erkek şahıs daha sonra gençlerin üzerine kurşun sıkmaya başladı. Bu sırada olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Binanın önüne gelen polis, kapıyı açması için iş yerini sahibinin aradı. İş yeri sahibinin kapıyı açmasıyla polis içeri girip, silah sıktığı ileri sürülen erkek şahıs ile kadını gözaltına aldı. Kendilerine silah sıkıldığını ileri süren gençler ile gözaltına alınan şüpheli erkek şahıs ile kadın karakola götürüldü.

Polis daha sonra iş yerinde arama yaptıktan sonra sokakta güvenlik kamerası incelemesi yaptı.

Kendisini şikayet eden gençlere silah sıkan şahsın konuşması şoke etti ' iki tane votka içip alem...

Kaynak: İHA

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