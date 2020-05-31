Kendisini şikayet eden gençlere 4. kattan silah sıktı
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Kendisini şikayet eden gençlere 4. kattan silah sıktı

Kağıthane'de bir kadının bağrışmaları üzerine sokaktan geçen gençler şikayette bulundu.

Kendisini şikayet eden gençlere 4. kattan silah sıktı
31.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:40

Kağıthane'de bir kadının bağrışmaları üzerine sokaktan geçen gençler şikayette bulundu. Kadının yanında bulunan şahsın kendilerini şikayet eden gençlere üç el kurşun sıktığı ileri sürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli ile yanındaki kadını gözaltına aldı.

Olay, Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki 4 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs ve yanında bulunan kadının iş merkezinden sesleri gelmeye başladı. Bu sırada sokaktan geçen gençler, bağrışma sesleri üzerine polisi arayarak şikayette bulundu. İddiaya göre iş merkezinin 4'üncü katına çıkan şahıs, gençlerin üzerine ateş etmeye başladı. Binanın önüne gelen polis ekipler, kapıyı açması için iş yerini sahibinin aradı. İş yeri sahibinin kapıyı açmasıyla polis içeri girip, silah sıktığı ileri sürülen erkek şahıs ile kadını gözaltına aldı. Kendilerine silah sıkıldığını ileri süren gençler ile gözaltına alınan şahıs ile kadın karakola götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise boş kovanlar bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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