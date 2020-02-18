Kendisini 'savcı' diye tanıtıp, 48 bin lira dolandırdı

18.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:17

ANTALYA'da, kendisini 'savcı' olarak tanıtıp, 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' yalanıyla aradığı kişiyi 48 bin lira dolandıran M.K., yakalandı. Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisi harekete geçiren dolandırıcılık olayı, 5 Şubat günü Antalya'da meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne müracaat eden Ü.T., kendisini arayıp, 'savcı' olduğunu söyleyen kişinin, 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' diyerek, 48 bin lirasını aldığını söyledi. Ü.T., parayı bankadan kredi çekerek, ödediğini de aktardı. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, bölgede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını tek tek inceleyip, şüphelinin M.K. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, M.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA