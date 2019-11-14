Kendisini pompalı tüfekle vuran eşinin tahliyesini talep etti

14.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:50

Arnavutköy'de bir mezarlıkta tartıştığı eşi ve kayınbiraderini vuran sanığın yargılamasına devam edildi. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı sanığın 23 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan mağdur kadın duruşmada eşinin tahliyesini talep etti.

Arnavutköy'de bir mezarlıkta tartıştığı eşi Handan Güngören (40) ile kayınbiraderi Haluk Bakar'ı (38) pompalı tüfekle yaralayan Yolcu Güngören'in (51) yargılanmasına devam edildi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yolcu Güngören, mağdur Handan Güngören ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alarak önce beyanlarını tekrar ettiğini dile getiren müşteki Haluk Bakar'ın avukatı, "Olay tasarlanarak gerçekleştirilmiştir. Zira müvekkil ile diğer mağdur sanığın planları doğrultusunda mezarlığa çağrılmışlardır. Ayrıca müvekkil sırtından tüfek ile yaralanmış olup bu nedenle sanık hakkında haksız tahrik indirimlerinin uygulanması söz konusu değildir" dedi.

Mağdur Handan Güngören duruşmada söz alarak, eşinin tahliye edilmesine ilişkin talebini dile getirdi.

Taleplerin alınmasının ardından esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, mağdur Handan Güngören ile sanığın resmi nikahlı olduklarını ve zaman zaman evlilik içi sorunlar yaşadıklarını, bu durumun müşteki Haluk Bakar tarafından da bilindiği ayrıca sanık ile Haluk Bakar arasında alacak meselesinden kaynaklı sorun olduğunu belirtti.

Esasa ilişkin görüşünde olay gününden detaylara yer veren cumhuriyet savcısı, müşteki Haluk Bakar'ın olay gününden bir süre önce sanıktan alacağını istediğini, olay günü de mağdur Handan Güngören'in bu durumu sanığa ileterek babalarının mezarını yaptıracaklarını ve mezarcının parasını istediğini söylediği, sanığın ise mağdur Handan Güngören'e, müşteki Haluk Bakar ile mezarlığa gitmesini kendisinde arkasında geleceğini söylediğini belirtti.

Sanık Yolcu Güngören'in Handan Güngören ile Haluk Bakar'ı tüfekle ateş ederek yaraladığını belirten cumhuriyet savcısı, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama' suçlarını haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim uygulanarak 11,5 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"DAHA FAZLA ATEŞ EDEBİLİRDİM"

Duruşmada savunma yapan sanık Yolcu Güngören, "Bizim iş yerimiz iki sefer soyulmuştur. Eşim de buna şahittir. Tüfeği güvenlik gerekçesiyle bulunduruyordum. Ufak çocuklarımızın eline geçmesin diye tüfeği arabama koyuyordum yani kasıtlı olarak bu suça konu tüfeği arabama koymuş değilim. Haluk arkadan yaralandığını iddia ediyor bu da doğru değildir. Biz karşılıklı konuşuyorduk. O sırada ateş ettiğim için yaralanması ön tarafından olmuştur. Eşim de abisinin önüne atladığı için yanlışlıkla yaralanmıştır. Benim silahımda mermi vardı, ben isteseydim daha fazla ateş edebilirdim" dedi.

SANIĞIN ARDINDAN SÖZ ALAN SANIK AVUKATI, ESASA İLİŞKİN MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMA HAZIRLAMAK İÇİN EK SÜRE TALEP ETTİ.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yolcu Güngören'in kaçma şüphesinin bulunması ve kuvvetli suç şüphesinin mevcut olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma hazırlanması için ek süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yolcu Güngören 'şüpheli', eşi Handan Güngören ile kayınbiraderi Haluk Bakar 'müşteki' sıfatıyla yer alıyor. İddianamede müşteki Haluk Bakar ile şüpheli Yolcu Güngören arasında alacak meselesi olduğu ve Haluk Bakar'ın olay tarihinden bir süre önce şüpheliden alacağını istediği, Handan Güngören'in ise olay günü bu durumu şüpheliye ilettiği anlatılıyor.

Müşteki Handan Güngören'in alınan ek ifadesinde dava ve şikayetinden vazgeçtiğinin belirtildiği iddianamede, şüpheli Yolcu Güngören'in müşteki Handan Güngören ile müşteki Haluk Bakar'a karşı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği ifade ediliyor.

(İrem Demir/İHA)

Kaynak: İHA