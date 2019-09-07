Kendisini 'polis' olarak tanıtıp, ev arkadaşlarını dolandırdı (2)

Kendisini 'polis' olarak tanıtıp, ev arkadaşlarını dolandırdı (2)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIMersin'de kendisini polis olarak tanıtıp, 6 ay önce aynı eve çıktığı 2 arkadaşını dolandırdığı iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.N., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

07.09.2019 17:01
Kendisini 'polis' olarak tanıtıp, ev arkadaşlarını dolandırdı (2)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Mersin'de kendisini polis olarak tanıtıp, 6 ay önce aynı eve çıktığı 2 arkadaşını dolandırdığı iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.N., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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