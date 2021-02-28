Kendisini polis olarak tanıtıp, 210 bin TL dolandırdı
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Kendisini polis olarak tanıtıp, 210 bin TL dolandırdı

28.02.2021 00:33 | Son Güncelleme: 28.02.2021 00:37
Kendisini polis olarak tanıtıp, 210 bin TL dolandırdı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp, yaklaşık 210 bin TL değerinde altın ve para alan A.Ö., Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp, yaklaşık 210 bin TL değerinde altın ve para alan A.Ö., Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalandı. A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp yaklaşık 210 bin TL değerinde altın ve para aldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Mağdur kişinin ifadesi ve telefon kayıtlarını inceleyen polis, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren kişinin daha önceden benzer suçlardan 6 adet sabıka kaydı olan A.Ö. olduğunu belirledi. Yapılan araştırmanın ardından A.Ö.'nün Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki evine baskın yapıldı. Polis, A.Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kendisini polis olarak tanıtıp, 210 bin TL dolandırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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