Kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiası

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak bir çiftten para isteyen şüpheli, polislerce parayı teslim almaya geldiği yerde gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden Sevim ve Sami T. çiftini telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan Abdulkadir B, çiftin terör ile bağlantısı olduğunu söyleyerek, bu işten kurtulmaları için kendisine 100 bin lira para vermelerini istedi.

Şüphelenen çift, olayı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, buluşma yerinin etrafında seyyar satıcı ve dilenci kılığında beklemeye başladı.

Para yerine gazete parçalarını poşete koyan Sevim T, poşeti buluşma yeri olan evlerinin yakınındaki bir aracın yanına bıraktı.

Önce çift ile telefonla konuşan şüpheli, daha sonra parayı almaya çalışırken bölgede bulunan polisler tarafından yakalandı.

Polis tarafından başka bir suçtan arandığı öğrenilen Abdulkadir B, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA