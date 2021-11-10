Kendisini polis olarak tanıtan iki şahıs Şanlıurfa'da yakalandı - Haberler
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Kendisini polis olarak tanıtan iki şahıs Şanlıurfa'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kendisini polis olarak tanıtan iki şahıs Şanlıurfa'da yakalandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşı 102 bin Euro dolandıran 2 kişi yakalandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşı 102 bin Euro dolandıran 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; ilçede ikamet eden E.T. isimli vatandaş, kendisini polis olarak tanıtan şahıslar tarafından dolandırıldığını belirtecek şikayette bulundu. Şikayeti değerlendiren Nevşehir Asayiş Şube Müdürlüğü ve Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda toplam 44 kamerada 50 saat görüntü inceleyen ekipler şüphelilerin Şanlıurfa'daki ikametlerini tespit etti. Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yapılan ortak çalışma sonrasında şüpheliler A.B. ve M.D. Şanlıurfa'daki ikametlerinde yakalanarak Nevşehir'e getirildi.

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