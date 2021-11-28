Kocaeli'de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi suçüstü yakalandı

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de telefonda kendisini polis olarak tanıtıp bir kişinin 700 bin dolarını dolandırmaya çalışan zanlı gözaltına alındı.

Telefonda kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, irtibat kurduğu Körfez ilçesindeki kişiden hattının terör örgütünce kullanıldığını belirterek 700 bin dolar para istedi.

Parayı çeken kişi, zanlının yönlendirmesiyle para dolu çantayı Körfez Devlet Hastanesi yakınlarındaki banka bıraktı.

Dolandırıcılık yapılacağı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de bölgeye gelerek beklemeye başladı.

Ekipler, şüpheli A.Y'yi para dolu çantayı alacağı esnada suçüstü yakaladı.

Para sahibine teslim edildi, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye götürüldü.