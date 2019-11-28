Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı(3)
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Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı(3)

TUTUKLANDIEskişehir'de memur emeklisi N.A. (74) ile eşi C.A.'yı (82) kendisini polis olarak tanıtıp, 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alarak, dolandıran ve yolcu otobüsünde yakalanan Mehmet B.

28.11.2019 18:03 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:03
Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı(3)

TUTUKLANDI

'de emeklisi N.A. (74) ile eşi C.A.'yı (82) kendisini olarak tanıtıp, 50 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alarak, dolandıran ve yolcu otobüsünde yakalanan Mehmet B., Eskişehir'de çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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