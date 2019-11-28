Kendisini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, yolcu otobüsünde yakalandı

28.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:26

ESKİŞEHİR'de, N.A. adlı memur emeklisini, kendisini polis olarak tanıtıp, yaklaşık 50 bin liralık ziynet eşyasını alarak dolandıran M.B., Şanlıurfa'ya kaçmak için bindiği yolcu otobüsünde yakalandı.

Eskişehir'de yaşayan N.A.'yı arayan M.B., kendisini polis olarak tanıtıp, "Bir kuyumcu soyuldu, olay yerinde size ait banka kartları bulundu. Olayın aydınlatılması için evde ne kadar altın varsa inceleme yapmamız gerekiyor" dedi. Telaşa kapılan N.A. da evde bulunan yaklaşık 50 bin lira değerindeki altınlarını alıp, dışarı çıktı. Verilen adrestede M.B.'ye teslim etti. M.B., ziynet eşyalarını alıp, "Emniyete geçeceğim" diyerek, uzaklaştı. Aynı anlarda dolandırıldığını anlayan N.A. ise durumu polise bildirdi.

ŞANLIURFA'YA KAÇARKEN YAKALANDIHemen çalışma başlatan Eskişehir Polisi, M.B.'nin otobüsle, Şanlıurfa'ya kaçacağını belirleyerek durumu Ankara Polisi'ne bildirdi. Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ankara-Eskişehir Yolu üzerinde uygulama noktası kurdu. Polis, durdurduğu yolcu otobüsünde, şüpheli M.B.'yi, ziynet eşyalarıyla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. M.B. polise verdiği ilk ifadesinde, cezaevinden çıktığını, burada tanıştığı bir tutukludan dolandırıcılık yöntemini öğrendiğini anlattı. Gözaltına alınan M.B.'nin polisteki sorgusu sürüyor.Görüntü dökümü: Şüphelinin gözaltına alınmasıGözaltına alınan şüphelinin üst araması

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,

Kaynak: DHA