Kendisini Polis Diye Tanıtan Dolandırıcı Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde telefonda kendisini komiser olarak tanıttığı kişinin 56 bin lirasını dolandıran şüpheli Kütahya'da yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Ş.P, telefonda kendisini Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser olarak tanıttığı kişiye, "Adınıza ev, araba almışlar, banka hesabınızdaki parayı çekecekler" diyerek, bankadaki parasını verdiği hesap numarasına aktarmasını istedi. Hesabındaki 56 bin lirayı Ş.P'nin hesabına aktaran kişi, daha sonra dolandırıldığını anlayıp polise şikayette bulundu



Yapılan teknik takip sonucu Ş.P. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sabah saatlerinde bankadan parayı çektiği sırada gözaltına alındı. Şüpheli Ş.P. Balıkesir'e getirilerek adliyeye sevk edilecek. - BALIKESİR