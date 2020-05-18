Kendisini odaya kilitleyip kafasına pompalı tüfek dayayan kişiyi polis ikna etti
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Kendisini odaya kilitleyip kafasına pompalı tüfek dayayan kişiyi polis ikna etti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kendisini evindeki odaya kilitleyip kafasına pompalı tüfek dayayan kişi polis ekiplerince ikna edildi.

Kendisini odaya kilitleyip kafasına pompalı tüfek dayayan kişiyi polis ikna etti
18.05.2020 03:17 | Son Güncelleme: 18.05.2020 03:18

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kendisini evindeki odaya kilitleyip kafasına pompalı tüfek dayayan kişi polis ekiplerince ikna edildi.

Alınan bilgiye göre, General Kazım Özalp Mahallesi 46 Sokak'ta ailevi sorunları olduğu öğrenilen Engin B, üç katlı binanın ikinci katındaki evinde bulunan pompalı tüfeği alarak kendisini odaya kilitledi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine özel harekat, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kafasına pompalı tüfek dayayan Engin B, polis ekiplerinin yaklaşık iki saat süren ikna çalışması sonucu silahını bırakarak teslim oldu.

Ekiplerce polis aracına alınan Engin B, sağlık kontrolü için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kendisini odaya kilitleyip kafasına pompalı tüfek dayayan kişiyi polis ikna etti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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