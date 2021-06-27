Kendisini odasına kilitleyen 8 yaşındaki çocuğun ailesinin yardımına itfaiye koştu
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Kendisini odasına kilitleyen 8 yaşındaki çocuğun ailesinin yardımına itfaiye koştu

Kendisini odasına kilitleyen 8 yaşındaki çocuğun ailesinin yardımına itfaiye koştu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÜNGÖREN'de dün gece arkadaşı ile tartıştıktan sonra odasının kapısını kilitleyen 8 yaşındaki Ömer Anık'a ulaşamayan ailesinin yardımına itfaiye ekipleri koştu.

GÜNGÖREN'de dün gece arkadaşı ile tartıştıktan sonra odasının kapısını kilitleyen 8 yaşındaki Ömer Anık'a ulaşamayan ailesinin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Odanın açık olan penceresinden giren ekipler, o sırada uyuyan Ömer Anık'ı uyandırarak kapıyı açtı.

Olay, dün gece 00.30 sıralarında Güneştepe Mahallesi Soğanağa Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre; 8 yaşındaki Ömer Anık, telefonda arkadaşı ile tartıştıktan sonra odasının kapısını kilitledi. Ailesinin kapıyı defalarca çalmasına rağmen açmayan Anık, daha sonra uyuyakaldı. Sabah uyandıklarında kapının hala kilitli olduğunu gören ailesi, durumdan şüphelenerek polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kilitli olan odanın açık penceresinden içeriye girerek, o sırada uyumakta olan Ömer Anık'ı uyandırdı. Anık'ın durumunun iyi olduğu görüldü.

İtfaiye ekipleri tarafından uyandırılan Ömer Anık, "Uyuyakaldım. Ailem korktu. Akşam telefonla oynuyordum. Telefon açık kalmış, ben de uyudum" dedi. 

"BAŞINA BİR İŞ GELMEDİĞİ İÇİN MUTLUYUZ"Nurten Anık, "Dün gece 00.30'da arkadaşı ile kavga etti. Sonra uyuyakaldı. Sabahtan beri de kapıyı çalıyoruz, açmıyor. Biz de korktuk, merak ettik. Sonuçta 8 yaşında bir çocuk, böyle bir durum ilk defa başımıza geliyor. Geceden beri kapıyı çalıyoruz, açmıyor. Uykusu ağırdır, sabah saat 8'e kadar bekledim. Sonra itfaiyeyi çağırmak zorunda kaldık. Başına bir iş gelmediği için çok şükür mutluyuz" diye konuştu. 

- İstanbul
Kendisini odasına kilitleyen 8 yaşındaki çocuğun ailesinin yardımına itfaiye koştu
Kendisini odasına kilitleyen 8 yaşındaki çocuğun ailesinin yardımına itfaiye koştu
Kendisini odasına kilitleyen 8 yaşındaki çocuğun ailesinin yardımına itfaiye koştu
Kendisini odasına kilitleyen 8 yaşındaki çocuğun ailesinin yardımına itfaiye koştu
Kendisini odasına kilitleyen 8 yaşındaki çocuğun ailesinin yardımına itfaiye koştu
Kendisini odasına kilitleyen 8 yaşındaki çocuğun ailesinin yardımına itfaiye koştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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