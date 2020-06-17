Kendisini mali müşavir olarak tanıtıp vatandaşı dolandırmış Kendisini mali müşavir olarak tanıtıp vatandaşı dolandırmış Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçesinde kendisini mali müşavir olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendisini mali müşavir olarak tanıtıp vatandaşı dolandırmış TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçesinde kendisini mali müşavir olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçesinde kendisini mali müşavir olarak tanıtan Mustafa S., isimli bir kişi kendisinin hakim ve savcı tanıdıklarının olup adli olay takibi yaptığını söyleyerek birçok vatandaşı dolandırdı. Dolandırılan vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen polis ekipleri Mustafa S.'yi Çorlu ilçesinde yakaladı. Titiz bir takip sonucu yakalanan Mustafa S. Çerkezköy'de adliyeye sevk edildi. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: İHA