Kendisini mali müşavir olarak tanıtıp vatandaşı dolandırmış
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Kendisini mali müşavir olarak tanıtıp vatandaşı dolandırmış

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde kendisini mali müşavir olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şahıs polisin operasyonuyla yakalandı.

Kendisini mali müşavir olarak tanıtıp vatandaşı dolandırmış
17.06.2020 19:21 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:57

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde kendisini mali müşavir olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şahıs polisin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy ve Çorlu ilçesinde kendisini mali müşavir olarak tanıtan Mustafa S. isimli şahıs, kendisinin hakim ve savcı tanıdıklarının olup adli olay takibi yaptığını söyleyerek birçok vatandaşı dolandırdı. Dolandırılan vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen polis ekipleri Mustafa S.'yi Çorlu ilçesinde yakaladı. Titiz bir takip sonucu yakalanan Mustafa S. Çerkezköy'de adliyeye sevk edildi. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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